De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zet haar kleine olie- en gasvelden in de etalage. Ook olieveld Schoonebeek, waar in oprichtingsjaar 1947 begonnen werd met de oliewinning, wordt verkocht. Om een nieuwe eigenaar voor de kleine olie- en gasvelden te vinden, wordt de bedrijfsorganisatie aangepast en worden de velden ondergebracht in nieuw te vormen BV's.

De NAM wil van de kleine olie- en gasvelden af omdat er vanwege de teruglopende gaswinning in Groningen niet genoeg ruimte is om in deze kleine velden te blijven investeren.

"We denken dat het daarom goed zou zijn wanneer de kleine velden op termijn worden overgenomen door een operator die meer investeringsruimte heeft. Dit past ook bij het streven van de overheid om het kleine veldenbeleid zoveel mogelijk op peil te houden in verband met de leveringszekerheid", zegt NAM-directeur Johan Atema dinsdag in een reactie.

De NAM wil de velden en infrastructuur op de Noordzee afstoten, net als de bijbehorende gasbehandelingsinstallatie in Den Helder. Ook de olie- en gasvelden in de Waddenzee en Friesland plus bijbehorende infrastructuur gaan in de etalage. Hetzelfde geldt voor de velden en infrastructuur in Zuid-Holland.

Ten slotte wil de NAM ook het olieveld Schoonebeek en de omliggende gasvelden in Oost-Nederland verkopen. Bij het Drentse plaatsje Schoonebeek werd in 1943 olie ontdekt. Shell en Esso, de voorloper van het huidige ExxonMobil, richtten vervolgens in 1947 de NAM op voor de winning van olie.

In de NAM B.V. zullen het Groningenveld en de ondergrondse opslagen in Norg en Grijpskerk blijven. "NAM zal zich bezighouden met de sluiting van het Groningen gasveld en aan het samen met de overheid werken aan de afwikkeling van de aardbevingenproblematiek in Groningen", zo laat een woordvoerder aan NU.nl weten.

Een zegspersoon van Shell laat weten dat de velden niet op de korte termijn al verkocht zullen worden, omdat eerst de bedrijfsstructuur aangepast moet worden. Atema zegt in gesprek met RTV Noord dat dit proces zeker een jaar in beslag zal nemen. De NAM-woordvoerder bevestigt dat. De topman laat bovendien weten dat het allerminst zeker is dat de kleine olie- en gasvelden verkocht zullen worden. Atema wil de zaak binnen vijf jaar afgewikkeld hebben.

Mocht er geen koper gevonden worden, dan zal de NAM in overleg met de aandeelhouders een nieuwe investeringsstrategie uitwerken.