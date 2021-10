Nederlandse verzekeraars hebben in 2020 zo'n dertienduizend gevallen van verzekeringsfraude ontdekt. Daarmee werd voorkomen dat ruim 88 miljoen euro onterecht werd uitgekeerd, meldt het Verbond van Verzekeraars woensdag. De fraude gaat van schade ensceneren tot het afsluiten van polissen onder een valse naam.

De meeste fraudeonderzoeken liepen naar motorrijtuigen-, woon- en reisverzekeringen. Het vaakst werd fraude gepleegd door schade in scène te zetten, schadebedragen groter te maken dan ze in werkelijkheid waren, bewijsstukken te vervalsen en een polis af te sluiten onder een andere naam. Ook werd schade soms meer dan één keer geclaimd.

Maatregelen vanwege de coronacrisis - zoals thuiswerken, de avondklok en de lockdowns - hebben volgens het verbond geen invloed gehad op het aantal fraudezaken. Met zo'n dertienduizend gevallen in 2020 ging het om 5 procent meer dan een jaar eerder. Opmerkelijk is dat het aantal bij fraude betrokken bedrijven het afgelopen jaar met 40 procent gestegen is.

Verzekeraars krijgen ook steeds vaker te maken met cybercriminaliteit. "We ontdekken dagelijks pogingen van hacking bij verzekeringsmaatschappijen, maar gelukkig kunnen de meeste worden afgeweerd", zegt een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars tegen NU.nl. Verzekeraars werken via een gemeenschappelijk computersysteem samen om informatie over cyberaanvallen te delen.