Dinsdag vanaf het middaguur geldt in heel Nederland een ophokplicht voor alle bedrijven die commercieel pluimvee houden, heeft demissionair minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) bekendgemaakt.

De directe aanleiding tot het instellen van de ophokplicht is dat er bij een biologisch pluimveebedrijf in Zeewolde in Flevoland een geval van vogelgriep is vastgesteld. De aangetroffen variant van de vogelgriep is volgens het ministerie een ernstige.

"Om verspreiding van het virus te voorkomen, wordt het besmette bedrijf in Zeewolde met circa 36.000 dieren door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd", laat het ministerie weten.

Recent werden ook al regelmatig dode wilde vogels in het noorden van het land gevonden en er is ook sprake van besmette wilde vogels in Duitsland. De vorige ophokplicht was pas enkele maanden geleden, op 6 juli, opgeheven.

Dierentuinen, kinderboerderijen en mensen die voor hun hobby vogels houden, zoals duiven, parkieten of kippen, moeten de dieren zoveel mogelijk afschermen, zodat ze niet in contact komen met zieke wilde vogels of hun poep. "Dit kan bijvoorbeeld door ze in een volière te houden."