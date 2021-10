De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) betaalt slechts een deel van haar kosten van de versterkingsoperatie in Groningen. Dat leidt tot irritatie bij het Rijk, dat overweegt om de NAM voor de rechter te slepen, meldt het demissionaire kabinet dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer.

De NAM heeft 60 procent betaald van haar rekening van de versterkingsoperatie in het laatste kwartaal van vorig jaar en het eerste kwartaal van dit jaar. Het bedrijf, dat in handen is van Shell en ExxonMobil, betwist volgens het kabinet de hoogte van de kosten en vindt de rekeningen onvoldoende inzichtelijk.

Demissionair ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Stef Blok (Economische Zaken) zien "er streng op toe dat alle kosten die bij de NAM in rekening kunnen worden gebracht, ook in rekening zúllen worden gebracht", schrijven de bewindslieden.

Ze houden de NAM aan haar volledige betaalverplichting. "De mogelijkheid dat dit uitmondt in juridische procedures is reëel", schrijven de ministers. De ruzie heeft volgens hen geen gevolgen voor de schadeafhandelingen en de versterkingsoperatie.

Directeur Jan Atema van de NAM zei in mei nog tegen NRC dat veel minder huizen in Groningen versterkt hoeven te worden, omdat de kans op een zware aardbeving volgens hem fors kleiner is geworden. Slechts 50 in plaats van circa 26.000 huizen zouden moeten worden versterkt, zei hij in de krant. Atema zei later spijt te hebben van de onrust die zijn uitspraak had veroorzaakt.