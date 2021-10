Zorgverzekeraars mogen hun meerkosten als gevolg van de coronacrisis nog tot het einde van dit jaar verdelen onder elkaar, meldt de consumentenwaakhond ACM dinsdag. Daarmee wil de organisatie voorkomen dat er verzekeraars omvallen of dat een aantal hun zorgpremie extreem moeten verhogen.

In een normale situatie schatten zorgverzekeraars aan het begin van het jaar hun risico's in, waarna ze een buffer aanleggen om daaraan te voldoen. Sinds de coronacrisis is uitgebroken, is er echter veel onzekerheid en kunnen verzekeraars veel moeilijker inschatten wat er op ze afkomt.

Daarom heeft de ACM, in antwoord op een vraag van brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland, beslist dat voor 2021 het risico verdeeld mag worden onder alle zorgverzekeraars. Normaal is dat verboden om concurrentieredenen.

"We willen zo voorkomen dat de markt ontwricht wordt of dat sommige verzekeraars hun premie plots noodgedwongen heel sterk moeten verhogen", zegt een ACM-woordvoerder tegen NU.nl. Ook wil de waakhond de kwaliteit van de zorg bewaken met de maatregel.

Zoals het er nu naar uitziet, is dit het enige jaar waarin verzekeraars dit mogen doen, tenzij er opnieuw een zorgcrisis uitbreekt. Dat zal volgens ACM niet alsnog leiden tot een verhoging van de zorgpremies, omdat de verzekeraars zich al beter hebben kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie.

Vorige week werd de eerste zorgpremie voor volgend jaar bekend: de kleine verzekeraar DSW verhoogt zijn premie met 3,25 euro, tot 127,75 euro per maand.