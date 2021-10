De abonnementen die hypotheekadviseurs verkopen, zijn het geld niet waard, concluderen de Consumentenbond en hypotheekadviseur Ikbenfrits (IBF) na een onderzoek. De meeste diensten vallen onder de wettelijke zorgplicht en de andere diensten zijn volgens de onderzoekers "gebakken lucht".

De Consumentenbond en hypotheekadviseur IBF, die zelf geen abonnementen aanbiedt, bekeken achttien abonnementen van zeven grote ketens, drie grote intermediairs en acht kleinere advieskantoren. Het gaat om onder meer De Hypotheekshop en Van Bruggen Adviesgroep.

Uit de onderzoeken blijkt dat in de abonnementen, die tussen 7 en 50 euro per maand kosten, diensten zitten als het beheer van de hypotheek of het doen van een nieuw rentevoorstel na afloop van de rentevaste periode. "Maar dat behoort gewoon tot de wettelijke zorgplicht", zegt een woordvoerder van de Consumentenbond tegen NU.nl. De adviseur mag daar dus geen geld voor vragen.

In sommige abonnementen zitten aanvullende diensten, zoals de klok rond bewaking van de hypotheek en het up-to-date houden van de website. Dat vindt de Consumentenbond het geld niet waard. "Uiteraard ben je als adviseur gewoon bereikbaar en hou je je website up-to-date."

De organisatie heeft contact opgenomen met de hypotheekadviseurs in kwestie en enkele hebben al zaken van hun website verwijderd. Ook heeft de Consumentenbond de adviseurs verzocht op hun site transparanter te communiceren over de abonnementen en waar klanten zonder abonnement recht op hebben.

De Consumentenbond blijft het in de gaten houden en zal actie ondernemen als dat nodig is. Later dit jaar komt de financiële toezichthouder AFM ook met een visie op hoe financiële bedrijven moeten omgaan met de wettelijke zorgplicht.