Mensen die met het vliegtuig naar de VS willen reizen en geen Amerikaans staatsburger zijn of een permanente verblijfsvergunning hebben, moeten vanaf 8 november volledig tegen COVID-19 gevaccineerd zijn. Ook moeten ze een negatieve coronatest overleggen.

Er gelden enkele uitzonderingen op de vaccinatieplicht. Het gaat dan om bijvoorbeeld minderjarigen en mensen die om medische redenen niet ingeënt kunnen worden. Zij moeten eveneens op het coronavirus getest worden, tenzij ze jonger dan twee jaar zijn.

Dat moet in de meeste gevallen in de 24 uur voor vertrek gebeuren. Voor gevaccineerden en kinderen die met gevaccineerden reizen geldt dat de test drie dagen oud mag zijn.

Luchtvaartmaatschappijen moeten ervoor zorgen dat de nieuwe regels van het Witte Huis worden nageleefd. Die moeten onder meer controleren of reizigers voldoen aan de vaccinatie-eisen. Iemand is volgens de regels volledig gevaccineerd als de laatste dosis van het coronavaccin minstens twee weken voor de reisdatum is toegediend.