Blue Origin, het bedrijf van Amazon-oprichter Jeff Bezos, heeft maandag plannen naar buiten gebracht voor een commercieel ruimtestation. Het station Orbital Reef moet tussen 2025 en 2030 operationeel zijn. Het zal dan in dienst staan van het bedrijfsleven en ook dienen als ‘exotische bestemming voor toeristen.

Orbital Reef zal tot tien mensen kunnen huisvesten, meldt het bedrijf van Bezos. Het is daarmee bijna net zo groot als het internationale ruimtestation ISS.

Verschillende grote bedrijven zijn bij het project betrokken, waaronder vliegtuigbouwer Boeing en Redwire Space, een beursgenoteerde specialist in ruimte-infrastructuur. De handel in het aandeel van dat laatste bedrijf werd maandag in New York een tijdje stilgelegd nadat er een stormloop op was ontstaan, met koersstijgingen van rond de 40 procent.

Blue Origin wil nog niets zeggen over de kosten van het project. Jeff Bezos legt zich sinds zijn vertrek bij Amazon in juli dit jaar nadrukkelijk toe op zijn ruimtevaartbedrijf. Hij baarde onlangs opzien door een ruimtevlucht te faciliteren voor de negentigjarige Star Trek-acteur William Shatner.