Nederland en acht andere landen in de Europese Unie zien geen reden om in te grijpen in de energiemarkt om de hoge energierekening voor burgers en bedrijven te drukken. Ze nemen samen stelling voorafgaand aan een top van EU-energieministers dinsdag.

Onder meer Frankrijk en Spanje willen de markt voor elektriciteit op de schop nemen nu de prijzen maar blijven oplopen. De Franse regering stelde bijvoorbeeld voor de prijs van stroom niet langer te koppelen aan die van het nu zo dure gas en Spanje wil gas gezamenlijk inkopen en opslaan.

Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Ierland, Denemarken, Finland, Estland, Letland en Luxemburg hebben maandag opgeroepen voorzichtig te zijn met dit soort stappen. Ze vinden dat ingrijpen in de energiemarkt "geen oplossing zal zijn om de huidige stijgende energieprijzen te matigen".

De negen landen pleiten als alternatief onder voor meer energiebesparende maatregelen en een grotere interne samenhang van de Europese energiemarkt.