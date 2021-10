De koers van een aandeel Tesla heeft een flinke duw richting meer dan 995 dollar gekregen, nadat autoverhuurbedrijf Hertz bekend had gemaakt maar liefst 100.000 van de elektrische auto's te bestellen. De totale beurswaarde van Tesla nadert daarmee de 1 biljoen dollar, iets wat tot dusver alleen was weggelegd voor Apple, Amazon, Alphabet (Google) en Microsoft.

Naast de megaorder van Hertz werd maandag ook bekend dat de Tesla Model 3 afgelopen maand de bestverkochte auto in Europa was. Hoeveel het autoverhuurbedrijf voor de 100.000 Tesla's betaalt, is overigens niet bekendgemaakt.

Het gaat in ieder geval hoofdzakelijk om de gevierde Model 3-variant. Vanaf komende maand moeten de eerste auto's al te huur zijn bij Hertz. Om ervoor te zorgen dat er ook mee gereden kan worden, zorgt het bedrijf ervoor dat er voor eind volgend jaar drieduizend laadpunten beschikbaar zijn in 65 landen.

Als de koers van het aandeel Tesla meer dan 995,75 dollar bereikt, komt de marktwaarde boven de magische 1 biljoen dollar uit, zo heeft persbureau Reuters becijferd op basis van de recentste informatie van Tesla over het aantal uitstaande aandelen. Maandag noteerde het aandeel tegen de 978 dollar.