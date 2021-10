Honderden HEMA-filialen gaan de komende jaren op de schop: de winkels krijgen een opfrisbeurt om een aantrekkelijkere plek te worden voor de consument. Daar is geld voor, nu de oer-Hollandse keten eigendom is geworden van de familie die ook de Jumbo-supermarkten bezit. De twee bedrijven worden nog nauwer met elkaar verbonden door op korte termijn Jumbo-producten in de HEMA-schappen te leggen. Dat vertelt CEO Saskia Egas Reparaz van HEMA in gesprek met NU.nl.

"We gaan de komende tijd testen welke producten daar het best geschikt voor zijn", vertelt de topvrouw die van Etos (uit de Ahold-familie van Albert Heijn) is overgekomen naar HEMA. "Dat zullen bijvoorbeeld maaltijden zijn en broodjes voor onderweg." De HEMA-taarten, -tompouces of -worst zullen niet vervangen worden. Een deel van de HEMA-producten is al langer te vinden in de Jumbo-supermarkten.

Het ging lange tijd financieel niet goed met HEMA en de eigen winkels zagen er ook niet meer al te florissant uit. "We hebben lang niet kunnen investeren", zegt Egas Reparaz. Klanten van HEMA vonden het product dat ze zochten vaak niet in de winkel. "We moeten het juiste product op het juiste moment op de juiste plaats hebben." Dat kan volgens de CEO zowel on- als offline zijn.

De HEMA-topvrouw stelt dat de winkelketen in tegenstelling tot veel sectoren op dit moment geen last heeft grote tekorten. "Het is nog behapbaar. We proberen ook zoveel mogelijk de hele keten te beheersen: van ontwerp, via productie tot verkoop." Volgens Egas Reparaz wordt ongeveer de helft van alle HEMA-spullen in Europa gemaakt.

Jumbo heeft er veel locaties bij

"Het scheelt ook dat we pas op de plaats hebben gemaakt." HEMA is gestopt met veel buitenlandse avonturen en samenwerkingsverbanden buiten de 'Jumbo-familie'. Daarbinnen wordt de samenwerking juist hechter. "Jumbo haalt goede resultaten met de verkoop van HEMA-assortiment. We gaan nu aan de slag met Jumbo-producten in de HEMA-filialen en kijken ook naar La Place." Die broodjeszaak behoort ook tot de Jumbo-stal.

Jumbo kan dankzij de bijna 550 HEMA-winkels de aanwezigheid in de binnensteden vergroten. Egas Reparaz: "In de supermarktbranche zijn nog maar een paar grote spelers over, die enorm concurreren op marktaandeel."

Jumbo-topman Frits van Eerd zei eerder tegen NU.nl dat het familiebedrijf de HEMA-winkels niet heeft overgenomen om er Jumbo's van te maken. Maar het is wel makkelijk dat Jumbo nu toegang heeft tot meer stadslocaties, waar Albert Heijn doorgaans ook goed vertegenwoordigd is.

De rookworst blijft, maar moet ook duurzamer

Of HEMA duurder wordt - nu bijna overal de prijzen stijgen - zal de tijd moeten uitwijzen, zegt de CEO "We hebben op dit moment geen prijzen verhoogd. Dat de grondstoffen duurder worden, is natuurlijk wel een factor waar we rekening mee moeten houden. Als mensen het economisch gezien moeilijker krijgen, moeten we producten maken die langer meegaan. Dat is ook duurzamer."

HEMA wil zich in de toekomst meer laten voorstaan op duurzaamheid. Maar er blijft ook plaats voor de rookworst. "Er is al een vegetarische ookworst en al onze verpakkingen, ook die van de rookworst, moeten binnen een paar jaar volledig recyclebaar zijn. De worsten hebben al een Beter Leven-keurmerk, maar we verkopen er zoveel van, dat het steeds duurzamer moet."