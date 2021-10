Alle zeven academische ziekenhuizen in Nederland doen dinsdag mee aan een actie van personeel voor betere arbeidsvoorwaarden. Op tientallen afdelingen worden zondagsdiensten gedraaid, wat betekent dat alleen spoedeisende operaties op die afdelingen doorgaan.

Aan de vorige landelijke actiedag deed het Radboud UMC in Nijmegen niet mee, maar ook in dit ziekenhuis wordt nu actiegevoerd, zegt een woordvoerder. "Op 21 afdelingen wordt volgens de zondagsdienst gewerkt. De geplande operaties kunnen daar niet doorgaan." Om hoeveel operaties het gaat, is volgens de woordvoerder niet meteen in kaart te brengen.

De gevolgen verschillen per ziekenhuis. Een woordvoerder van het Erasmus MC in Rotterdam zegt dat 75 procent van de operaties is afgezegd op de tien afdelingen waar actie wordt gevoerd. "En dat terwijl er al veel inhaalzorg was na de coronaperiode. Wij hebben begrip voor de acties, maar ze raken wel de patiënt."

In het Maastricht UMC+ is de actiebereidheid fors: liefst 78 afdelingen doen mee. Een woordvoerder schat dat in totaal ongeveer een derde van de medewerkers zich heeft ingeschreven. "De impact op de patiëntveiligheid is zo groot dat we hebben moeten besluiten om in het hele ziekenhuis volgens de zondagsdienst te werken."

Volgens de woordvoerder is het een dilemma voor het Maastrichtse ziekenhuis. "Aan de ene kant hebben de werknemers er gewoon recht op om actie te voeren. Aan de andere kant is het wel echt nadelig voor de patiënt, zeker nu het aantal coronagevallen weer toeneemt. De acute zorg gaat gewoon door, maar er ontstaan wel achterstanden."

Ook zondagsdiensten in de andere UMC's

Het Amsterdam UMC (acties op 34 afdelingen) had al voorzorgsmaatregelen genomen. "Omdat de staking al ruim van tevoren bekend was, waren er voor dinsdag weinig operaties gepland. Deze geplande operaties zijn nu ook afgezegd, omdat ook de ok's zondagsdiensten draaien."

In het UMC Utrecht nemen 35 afdelingen deel aan de actie. "Het UMC wil ruimte bieden aan de medewerkers om actie te voeren", laat het ziekenhuis weten. "De actiedag leidt helaas tot ongemak voor patiënten, omdat geplande afspraken, onderzoeken, behandelingen en operaties niet doorgaan."

In het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) voeren medewerkers op 55 afdelingen actie. Het ziekenhuis benadrukt in een verklaring dat onder meer de afdeling Centrale Bloedafname open is. Ook in het UMC Groningen wordt actiegevoerd, volgens de vakbonden op 27 afdelingen.

Volgens de FNV, een van de bonden die het initiatief hebben genomen voor de actie, wordt in de zeven academische ziekenhuizen op in totaal 279 afdelingen meegedaan. Bij de vorige actiedag waren dat er eind september nog maar een kleine negentig. Bij deze getallen moet worden aangetekend dat een afdeling al wordt meegeteld als één medewerker aangeeft volgens de zondagsdienst te gaan werken.