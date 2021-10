De coronacrisis heeft het leven de afgelopen maanden veel duurder gemaakt, en daar zal volgens experts nog niet meteen een einde aan komen. Jack Dorsey, de CEO van Twitter, verwacht wereldwijd zelfs hyperinflatie. Dat betekent dat de prijzen zo hard stijgen dat normale zaken onbetaalbaar worden, wat de afgelopen jaren al gebeurde in onder meer Venezuela. Economen denken echter dat het in Nederland zo'n vaart niet zal lopen.

"Hyperinflatie gaat alles veranderen. Het is aan het gebeuren", schreef Dorsey afgelopen zaterdag op Twitter. In een volgende tweet schreef hij: "Het zal snel gebeuren in de VS. En dus ook in de rest van de wereld."

Hij hoopt niet dat het zover komt, maar de oplopende inflatie (de mate waarin het leven duurder wordt) maakt hem bezorgd.

Afgelopen jaar werd het leven wereldwijd 3,2 procent duurder. In Nederland betaalden we in 2020 gemiddeld 1,3 procent meer voor alles. In september steeg de inflatie in ons land nog met 2,7 procent, deels als gevolg van de hoge energieprijzen.

'Isoleren en duurzame energie maken het leven duurder'

Economen zijn het erover eens dat de stijging van de kosten voor ons levensonderhoud nog niet voorbij is. Op lange termijn ziet Steven Brakman, hoogleraar macro-economie aan de Rijksuniversiteit Groningen, vooral de energietransitie als een belangrijke reden voor oplopende inflatie.

"De komende jaren zal iedereen veel meer moeten uitgeven aan isolatie en warmtepompen, en dat zal dus tot meer kosten leiden", aldus Brakman. "Daar zullen we mee moeten leren leven, want het is een noodzakelijke overgang. Tegelijk zal de stikstofcrisis ervoor zorgen dat we ons voedsel op andere manieren moeten produceren. Dus ook dat zal het leven duurder maken."

Daarnaast heeft ook de vergrijzing een invloed op de inflatie. "Nederland vergrijst steeds meer en dat betekent dus dat de beroepsbevolking kleiner wordt. Daar komt nog bij dat er nu overal personeelstekorten zijn. Die beide factoren gaan de lonen opdrijven en dat rekenen bedrijven uiteindelijk door aan hun klanten", zegt Brakman.

"Bovendien zullen bedrijven hun leveranciers meer verspreiden over de wereld om vertragingen te vermijden als het bij één bedrijf misloopt. Dat maakt het productieproces en uiteindelijk het eindproduct duurder."

'Euro is te stabiel voor hyperinflatie'

Maar hyperinflatie, waarbij het leven in één klap meer dan 50 of 100 procent duurder wordt, ziet Brakman niet meteen gebeuren.

"De Europese Centrale Bank (ECB), die toezicht houdt op de euro, houdt alle prijsstijgingen goed in de gaten en onderneemt actie als dat nodig is, door bijvoorbeeld de rente te verhogen." Bij een hogere rente geven mensen minder uit omdat hun geld meer opbrengt op een spaarrekening. Dat duwt de prijzen omlaag.

Ook macro-econoom Nora Neuteboom van ABN AMRO denkt niet dat de inflatie binnenkort uit de hand zal lopen. Volgens haar kan zoiets alleen maar gebeuren als een munt fors minder waard wordt.

"Stel dat een munt halveert in waarde tegenover een andere munt, dan moet dat land dubbel zoveel betalen om goederen te importeren. Dat wordt dan doorgerekend aan de klant en zo loopt de inflatie op. Maar de euro en de dollar zijn zulke stabiele munten dat die hun waarde niet meteen zullen verliezen."

Neuteboom verwacht dat de inflatie nog zal oplopen tot in 2022, gelijk met de grondstoffentekorten. Daarna zal deze weer licht verminderen.