Twee op de drie geldverstrekkers in Nederland, waaronder alle grootbanken, hebben de hypotheekrentes in de afgelopen week verhoogd. Dat blijkt uit een analyse van Van Bruggen Adviesgroep. Grootbank ABN AMRO bevestigt de stijging en eerder werd al bekend dat marktleider Rabobank de rente op hypotheken heeft aangepast.

De hypotheekrentes staan al lange tijd op een historisch laag niveau. Dat is sinds kort aan het veranderen en nu blijken de tarieven ook wat harder omhoog te gaan. Vorige week bleek al dat marktleider Rabobank de hypotheekrente had verhoogd.

Van Bruggen Adviesgroep concludeerde dat de rest wel zou volgen en dat is ondertussen gebeurd. De financieel dienstverlener laat maandag weten dat twee op de drie geldverstrekkers vorige week de rente hebben verhoogd, waaronder grootbanken ING, Rabobank en ABN AMRO. Sommige bedrijven zitten zelfs al aan hun tweede verhoging, staat in de analyse.

ABN AMRO bevestigt desgevraagd dat de bank vorige week de rente op hypotheken verhoogd heeft. Volgens de woordvoerder is dat een gevolg van de stijgende kapitaalmarktrente. De rente is in het algemeen al een tijd aan het stijgen en dat leidt uiteindelijk ook tot een stijging van de hypotheekrente. ING was nog niet bereikbaar voor commentaar.

Met hoeveel procentpunt ABN AMRO de hypotheekrente verhoogt, kon de woordvoerder niet zeggen. Van Bruggen sprak vorige week over stijgingen tot 0,15 procent.

Experts voorspellen al langer dat een stijging van de hypotheekrente een daling van de huizenprijzen met zich meebrengt. Het wordt immers relatief duurder om te lenen voor een huis als een hypotheek meer kost. Of dat nu ook gaat gebeuren, zal de komende maanden moeten blijken.