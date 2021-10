Banken verstrekken wereldwijd nog steeds veel geld aan projecten voor fossiele energie, ondanks zorgen over het klimaat. Volgens berekeningen van persbureau Bloomberg trokken banken daar dit jaar 459 miljard dollar (zo'n 394 miljard euro) voor uit.

Sinds de klimaatovereenkomst van Parijs die in 2015 is gesloten, hebben banken ongeveer 4 biljoen dollar geïnvesteerd in fossiele projecten. De belangrijkste speler bij fossiele financiering is de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase. Ook de Amerikaanse branchegenoten Citigroup en Wells Fargo verstrekken veel fossiele financiering, net als Deutsche Bank.

De druk op banken van investeerders en klimaatactivisten om te stoppen met financiering van nieuwe steenkolencentrales en olie- en gasprojecten neemt wel steeds meer toe.

Overigens zijn banken ook zeer actief met financiering van duurzame energieprojecten, zoals wind- en zonne-energie. Volgens Bloomberg verstrekten banken dit jaar voor 463 miljard dollar aan zogenoemde groene financiering.

De financiering van de bankensector aan de energie-industrie is een van de agendapunten voor de klimaattop in Glasgow die zondag begint.