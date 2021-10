Arbodiensten ArboNed en HumanCapitalCare vrezen voor een griepgolf dit najaar doordat meer mensen naar kantoor komen en minder afstand houden. Vorig jaar bleef de golf uit vanwege de lockdownmaatregelen, maar die zijn inmiddels versoepeld. Daardoor is er meer contact tussen werknemers op de werkvloer, wat kan zorgen voor meer griepbesmettingen.

De diensten pleiten daarom voor een 'snotneusprotocol'. Hierin moeten regels staan die aan personeel duidelijk maken wanneer ze wel en niet naar het werk mogen komen.

"Als mensen met een snotneus naar het werk komen, krijg je toch dat collega's elkaar aansteken", zegt Truus van Amerongen, bedrijfsarts en directeur medische zaken bij ArboNed. "Om dat domino-effect te voorkomen, moet je terug naar de basis: heb je klachten, blijf dan thuis."

Het ziekteverzuim is vorige maand licht gestegen ten opzichte van de maand ervoor, blijkt uit cijfers van beide arbodiensten. In september bedroeg het verzuim 4,2 procent, wat iets meer is dan de 3,9 procent van de maand ervoor.

Dat het ziekteverzuim stijgt in september is niet ongebruikelijk. Dat komt doordat de vakanties voorbij zijn en het griepseizoen rond deze tijd in aantocht is.

Toch is het verzuim lager dan gebruikelijk in deze tijd. Al het gehele jaar zijn er minder mensen ziek dan normaal door de coronamaatregelen, zoals thuiswerken. Maar nu deze regels soepeler zijn geworden, vragen de diensten zich dus af of de verzuimcijfers in de komende maanden zo laag blijven.