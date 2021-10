De brand die sinds vrijdag woedt op een containerschip voor de westkust van Canada is onder controle. Volgens de Canadese kustwacht smeult het vuur nog na, maar zijn de vlammen gedoofd. Blusboten houden het schip nat om te voorkomen dat de brand opnieuw oplaait.

De brand begon in zes containers, die deels gevuld waren met chemische producten voor de mijnbouw en bij de brand kwamen giftige gassen vrij. Zaterdag zijn 16 van de 21 bemanningsleden in veiligheid gebracht. De rest is op het schip, meldt de Canadese kustwacht. De reder van het schip, Danaos Shipping, liet zondagavond weten dat gewerkt wordt om de geëvacueerde bemanningsleden terug aan boord te brengen. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

Het schip, de MV Zim Kingston, ligt voor anker op een paar kilometer afstand van Vancouver Island, in de Straat van Juan de Fuca, de zeeroute die leidt naar de havens van Vancouver en het Amerikaanse Seattle. Volgens de kustwacht vormt de rook die nog altijd van het schip komt geen bedreiging voor de inwoners van Vancouver.

Door de brand verloor de Zim Kingston zeker veertig containers. De Canadese en Amerikaanse kustwacht volgen die, omdat ze een bedreiging vormen voor de zeevaart.