Het is zondag precies achttien jaar geleden dat British Airways (BA) de laatste lijnvlucht met het supersonische passagiersvliegtuig Concorde uitvoerde. Op 24 oktober 2003 werd er van New York naar Londen gevlogen, waar de Concorde ongeveer drie uur voor nodig had. Anno 2021 neemt die vlucht zo'n zeven uur in beslag.

De Concorde was het geesteskind van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. In 1969, na vele jaren van ontwikkeling, koos het vliegtuig voor het eerst het luchtruim. Het toestel haalde ruim tweemaal de snelheid van het geluid, waardoor de reistijden kort waren.

Vanwege de relatief smalle romp en dito interieurbreedte was er 'slechts' plaats voor honderd reizigers. Daarnaast was het toestel erg luidruchtig, zeker naar huidige maatstaven. Tenslotte waren tickets voor de Concorde aan de prijs. Voor een retourtje naar Washington was je omgerekend al snel het hedendaagse equivalent van 2.500 euro kwijt.

Uiteindelijk zijn er slechts twintig exemplaren van de Concorde gebouwd. Naast BA vloog ook Air France met het toestel. Eén exemplaar droeg ook de kleuren van Singapore Airlines, het resultaat van een samenwerking met BA.

Door toenemende onderhoudskosten kwamen de luchtvaartmaatschappijen met de Concorde in hun maag te zitten. Een crash van een exemplaar van Air France in Parijs in juli 2000, waarbij alle inzittenden om het leven kwamen, luidde het einde van de Concorde in. De wereldwijde terugval van het vliegverkeer na de aanslagen van 9/11 gaf het supersonische toestel het laatste zetje.

In april 2003 maakten BA en Air France bekend te zullen stoppen met de Concorde. Een half jaar later werd de laatste vlucht uitgevoerd. Het toestel werd op luchthaven Heathrow door een grote schare liefhebbers opgewacht. Voor de gelegenheid was een speciale tribune gebouwd.