Het tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden in het Verenigd Koninkrijk is als gevolg van de Brexit aanzienlijk verergerd. Vooral gehandicapten die hulp nodig hebben bij alledaagse taken, hebben moeite om geschikte verzorgers te vinden, schrijft de Britse zondagskrant The Observer op basis van een rapport.

"Normaal werven we meer dan honderd verpleegkundigen per jaar. Nu slechts de helft. Sinds juli is de situatie dramatisch verslechterd", zegt Peter Henry van Origin, een organisatie die zorgtaken op zich neemt voor mensen met een aandoening aan de ruggengraat. Henry schrijft dit toe aan het einde van de aanvraagperiode voor de zogenaamde Settlement Scheme.

De regeling is bedoeld om EU-burgers die al voor de Brexit in het land woonden, grotendeels dezelfde rechten te geven als voorheen. Na Brexit zullen EU-werknemers anders niet meer zonder visum in het VK kunnen werken. Dit moet worden bekrachtigd door een werkgever.

Volgens de organisaties komen veel van de verzorgers die met gehandicapten werken uit het buitenland. In de tussentijd moeten zij regelmatig aanvragen afwijzen, aldus Peter Henry. Britse sollicitanten kunnen het gebrek aan Europese werknemers niet compenseren.

Verscheidene organisaties hebben maanden geleden de Britse regering opgeroepen om soepeler immigratieregels voor de sector in te voeren. De regering heeft tot dusver geweigerd dit te doen.