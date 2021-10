Voor de westkust van Canada woedt al dagenlang een brand op een containerschip en daarbij komen giftige gassen vrij. De brand ontstond eerder deze week in zes containers en is zaterdagavond (lokale tijd) nog altijd niet onder controle. Inmiddels zijn zeker veertig containers van het schip gevallen. Enkele containers drijven nog in de buurt van het schip.

Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers. Van de 21 bemanningsleden zijn er 16 in veiligheid gebracht. De rest is op het schip, meldt de Canadese kustwacht. Andere bronnen melden dat er nog elf mensen aan boord zijn. Lokale autoriteiten melden dat de overgebleven bemanning is geadviseerd om het schip te verlaten.

In een deel van de containers zit ruim 50 ton aan chemische producten die in de mijnbouw gebruikt worden. De stoffen zouden schadelijk voor het milieu en gevaarlijk voor mensen zijn.

Het schip, de MV Zim Kingston, kwam in de problemen door onstuimig weer. Het vaartuig, dat onder Maltese vlag vaart, ligt voor anker bij de ingang van de Straat van Juan de Fuca. De doorgang leidt naar de havens van het Canadese Vancouver en het Amerikaanse Seattle.

In een straal van 1,5 kilometer rond het schip is een veiligheidszone ingesteld. De Canadese en Amerikaanse kustwacht werken samen om de situatie onder controle te krijgen.