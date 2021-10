De gesprekken tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie over de handel met Noord-Ierland gaan volgende week verder in Londen. Volgens bronnen rond de Britse onderhandelaars waren de gesprekken in Brussel deze week constructief en is er op sommige punten toenadering gekomen. Tegelijkertijd stellen ze dat er op de belangrijke punten nog grote verschillen zijn. De Britten geven aan dat er snel een doorbraak moet komen.

Als onderdeel van het Brexit-akkoord, dat vorig jaar december werd gesloten, werd afgesproken dat goederen die van Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden vervoerd aan Europese eisen moeten voldoen en dus ook moeten worden gecontroleerd. Op die manier kon worden voorkomen dat er een harde grens tussen EU-staat Ierland en Noord-Ierland komt te liggen. Zo'n harde grens zou de zwaarbevochten vrede tussen Brits-gezinde protestanten en pro-Ierse katholieken in Noord-Ierland namelijk op het spel kunnen zetten.

De Britten noemen het Noord-Ierse protocol al een tijdje onwerkbaar en hebben publiekelijk gedreigd dat eenzijdig op te zeggen. Eurocommissaris Maros Šefčovič bood al een forse versoepeling van de controles op Britse goederen aan, maar dat is voor de Britten niet voldoende. Het feit dat het Europees Hof van Justitie arbiter is bij geschillen vinden ze namelijk ook onverteerbaar.

Het lijkt niet waarschijnlijk dat het schrappen van die rol bespreekbaar is voor de Europese Unie, waardoor het opzeggen van het verdrag de enige mogelijke stap lijkt voor het Verenigd Koninkrijk. De Europese Commissie zou volgens bronnen in Brussel hard terug willen slaan als de Britten dat doen.