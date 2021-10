De Amerikaanse taxidienst Lyft heeft tussen 2017 en eind 2019 4.158 meldingen gekregen van seksueel geweld tijdens een taxirit. Dat meldde het bedrijf vrijdag in een veiligheidsrapportage.

Lyft stelde het rapport op nadat het bedrijf door meer dan tien vrouwen werd aangeklaagd vanwege de gebrekkige veiligheidsmaatregelen. Deze maatregelen hadden het seksuele geweld kunnen voorkomen, stellen de slachtoffers. Verder zou Lyft te weinig hebben gedaan met de meldingen van de vrouwen.

Uit het rapport blijkt dat Lyft in de drie jaar 4.158 meldingen van seksueel geweld heeft ontvangen. In ongeveer de helft van de gevallen zou het om "het zonder toestemming aanraken van seksuele lichaamsdelen" gaan, staat in het rapport. Het is niet duidelijk hoeveel chauffeurs slachtoffer werden van seksueel geweld.

De taxidienst, die alleen in de Verenigde Staten opereert, benadrukt dat er slechts in 0,0002 procent van de taxiritten melding wordt gemaakt van seksueel misbruik, maar zegt ook dat ieder voorval er een te veel is.

Lyft is overigens niet de enige taxidienst die dit soort rapportages meldt; rivaal Uber ging het bedrijf twee jaar terug al voor. Ook toen werden de cijfers pas gepubliceerd onder druk van slachtoffers die naar de rechter stapten. Bij Uber, dat veel meer ritten uitvoert dan Lyft, kwamen er in 2018 zo'n drieduizend meldingen van seksueel misbruik binnen, tegenover 1.255 bij Lyft in hetzelfde jaar.