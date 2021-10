De Huurcommissie kampt al jaren met steeds groter wordende achterstanden. Hierdoor worden huurders en verhuurders steeds minder vaak op zittingen uitgenodigd en wordt er veel meer geoordeeld op basis van papierwerk. Deze nieuwe werkwijze zou met name kwetsbare huurders raken, waarschuwen leden van de Huurcommissie in een intern rapport, dat in handen is van onderzoeksplatform Investico.

De nieuwe werkwijze van het landelijke overheidsorgaan, dat tussenbeide komt bij conflicten tussen huurders en verhuurders over bijvoorbeeld een lek dak of te veel betaalde huur, is ontstaan door alsmaar groter wordende gaten in het budget. Dit zou tot grote achterstanden hebben geleid.

Waar de begroting tien jaar terug nog 23 miljoen euro bedroeg, is dat inmiddels nog maar 14 miljoen euro. In datzelfde decennium zijn 34 van de 49 locaties waar burgers op zitting gehoord werden gesloten.

Om geldproblemen te omzeilen en efficiënter te werken, worden burgers dus steeds minder vaak uitgenodigd voor een zitting. Hierdoor zijn de achterstanden verminderd, maar zou de kwaliteit van de dienstverlening flink achteruit zijn gegaan. De werkwijze is volgens het rapport "onrechtmatig", "onhoudbaar" en in strijd met "fundamentele eisen van hoor en wederhoor". Op basis van de papieren rapportages zou volgens commissieleden vaak geen goed besluit genomen kunnen worden.

Voorzitter van de Huurcommissie Asje van Dijk ontkent tegenover Investico dat de kwaliteit verminderd is en dat er sprake is van een gebrek aan hoor en wederhoor. Ook zouden de achterstanden niet het gevolg zijn geweest van de gekrompen budgetten.