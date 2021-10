De Franse president Emmanuel Macron zei vrijdag na een Europese top dat de EU voor gas te afhankelijk is van het buitenland. Zijn Italiaanse ambtgenoot Mario Draghi ging nog een stapje verder en riep de EU ertoe op meteen werk te maken van een gezamenlijke opslagplaats voor gas.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg een melding bij alles wat verschijnt over de hoge gasprijs

De Europese staatshoofden zaten de afgelopen twee dagen bij elkaar op een Europese top en spraken daar over onder andere de energiecrisis als gevolg van de hoge gasprijzen. Er kwamen geen concrete extra maatregelen uit, maar een aantal Europese leiders gaven na afloop wel hun visie op mogelijke manieren om uit de crisis te komen.

De Franse president Macron vindt dat het blok van 27 landen te afhankelijk is van gas uit het buitenland. De EU importeert vooral gas uit Noorwegen en Rusland en door juridische en politieke problemen met dat laatste land komt er nu minder gas binnen.

Daarom vindt de Italiaanse premier Draghi dat alle landen hun gasvoorraad gezamenlijk moeten bewaren, zodat die eerlijk verdeeld kan worden over de 27 landen. "Italië heeft in deze energiecrisis altijd benadrukt dat de Europese Unie meteen te hulp moet schieten", zei Draghi vrijdag.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel voegde daaraan toe dat eventuele maatregel de energietransitie niet mogen vertragen. "Onze energietransitie moet op middellange of lange termijn toewerken naar klimaatneutraliteit en dat mag niet gehinderd worden door een tijdelijke piek in de energieprijzen", vindt ze.

De EU onderzoekt een plan om gezamenlijk gas aan te kopen, maar daar is voorlopig nog niets over beslist. Niet alle landen zitten op één lijn over het plan.

De prijs van 1 megawattuur gas steeg sinds het begin van dit jaar al zo'n 400 procent, wat de energierekening voor mensen met een variabel contract fors opdrijft. Het Nederlandse demissionaire kabinet kondigde daarom vorige week aan dat elk gezin volgend jaar zo'n 400 euro korting krijgt op de energierekening.