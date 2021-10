Beyond Meat heeft last van langer aanhoudende coronamaatregelen in sommige van zijn markten als gevolg van de snelle verspreiding van de deltavariant van het coronavirus. Dat drukte in het voorbije kwartaal op de verkopen, meldt de Amerikaanse producent van vegaburgers en -worstjes.

Definitieve kwartaalcijfers heeft Beyond Meat pas volgende maand, maar de onderneming heeft nu alvast een zogeheten omzetwaarschuwing afgegeven. Het bedrijf schat in de afgelopen drie maanden ongeveer 106 miljoen dollar (zo'n 91 miljoen euro) omzet te hebben gedraaid. Eerder werd nog op 120 miljoen tot 140 miljoen dollar aan opbrengsten gerekend.

Beyond Meat wees in een verklaring op een verminderde vraag als gevolg van de deltavariant. Die zorgde voor meer restricties in restaurants in verschillende landen. Ook was sprake van een afname van de bestellingen bij een Canadese distributeur, die langer aanhield dan verwacht. Dat zou te maken hebben met een vertraging bij de opening van restaurants. In veel landen kampt de horeca namelijk met personeelstekorten.

Beyond Meat werd in 2009 opgericht en is uitgegroeid tot een bekend merk voor vleesalternatieven. Die worden sinds vorig jaar ook in Nederland gemaakt. Vanuit ons land bedienen de Amerikanen de Europese markt. Onder meer McDonald's werkt voor de productie van zijn 'plantaardige vlees' samen met Beyond Meat. Vleesvervangers van het bedrijf zijn in Nederland ook verkrijgbaar bij restaurantketens als Thrill Grill, Ellis Gourmet en Diego's Burgers.