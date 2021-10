British American Tobacco (BAT), het Britse bedrijf achter onder meer de sigaretten van Lucky Strike, heeft een investeringsronde van 3,5 miljoen dollar (3 miljoen euro) in het Amerikaanse Tru Inc. geleid, schrijft persbureau Bloomberg. Dat bedrijf maakt energiedrankjes en vitaminetabletten die zouden helpen bij concentratie- en slaapproblemen.

Met de investering wil de sigarettenmaker zich een gezonder imago aanmeten nu de tabaksindustrie onder vuur ligt. Ook concurrenten zoeken manieren om in de toekomst geld te blijven verdienen. Zo kocht Marlboro-moeder Philip Morris een fabrikant van beademingsapparatuur en pleit het bedrijf zelfs voor een verbod op sigaretten over tien jaar.

Tru werd in 2015 opgericht door Jack McNamara, die toen nog professioneel ijshockey speelde. Omdat hij zag dat zijn medespelers, die vaak veganist waren of een paleodieet volgden, vlak voor een wedstrijd altijd suikerhoudende energiedranken met artificiële ingrediënten dronken, vroeg hij zich af of er geen alternatief voor was. Daaruit ontstond Tru, een lijn van gezonde energiedrankjes. Ondertussen worden de producten van het bedrijf in meer dan vijfhonderd Amerikaanse winkels verkocht.

BAT pompt geld in het bedrijf via zijn investeringsvehikel Btommorow Ventures, dat al in meer onconventionele drankproducenten investeerde. Zo heeft het bedrijf belangen in onder meer Moment, waarvan de drankjes de hersengolven zouden stimuleren, en More Labs, dat drankjes maakt met elektrolyten die goed zouden zijn tegen katers.