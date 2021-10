Als het moet, kan Rusland binnen enkele dagen extra gas naar Europa laten stromen, zegt de Russische president Vladimir Poetin. Dat moet dan wel via de omstreden pijplijn Nord Stream 2, waarvoor Duitse en Europese autoriteiten nog goedkeuring moeten geven.

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rond de hoge gasprijzen

"Als die goedkeuring morgen komt, kunnen we overmorgen 17,5 miljard kubieke meter gas leveren", aldus Poetin. Hij zet daarmee extra druk op de autoriteiten om de ingebruikname snel goed te keuren, op een moment dat Europa worstelt met torenhoge gasprijzen.

Zo hebben diverse Nederlandse energieleveranciers al eenzijdig contracten met consumenten gewijzigd, omdat ze naar eigen zeggen met de rug tegen de muur staan. Extra gas vanuit Rusland kan zorgen voor een prijsverlaging, maar goedkeuring van zowel Duitsland als de EU kan nog vele maanden duren.

De Nord Stream 2 is al aangelegd en Rusland heeft er al gas in gepompt. Volgens Europese regels mag een bedrijf echter niet én eigenaar zijn van het gas én eigenaar van de pijplijn waar dat gas doorheen loopt. In het geval van Nord Stream 2 is dat wel het geval. Staatsgasmaatschappij Gazprom is zowel producent als beheerder. Daarom is er nog geen goedkeuring, tot irritatie van Rusland.

De pijplijn is omstreden. Onder meer de VS ziet het als een middel waarmee Rusland meer invloed in West-Europa wil krijgen. Rusland levert ook via andere pijplijnen gas aan Europa. Over het verhogen van de levering via die kanalen spreekt Poetin niet.