Bier, tandpasta en veel andere producten in de supermarkt zijn de afgelopen maanden duurder geworden. De komende maanden zal het potje voor de boodschappen alleen maar leger raken; verschillende grote producenten hebben aangekondigd de prijzen te verhogen en die extra kosten komen waarschijnlijk weer voor de rekening van de consument.

Een bezoekje aan de supermarkt is in de eerste acht maanden van dit jaar flink duurder geworden, becijferde marktonderzoeker GfK onlangs. Dagelijkse boodschappen waren 3,6 procent duurder vergeleken met vorig jaar. Ruim de helft van die stijging is toe te schrijven aan de inflatie. De producten die we in ons karretje stoppen, zijn dus ruim 1,5 procent duurder geworden.

En die prijsstijging lijkt voor een groot deel bij de bekende levensmiddelenfabrikanten vandaan te komen. Zo verhoogde het Britse Unilever de prijzen die het rekent aan supermarkten en groothandels in het derde kwartaal met 4,1 procent.

Nestlé rekende 2,1 procent meer. PepsiCo, Kraft Heinz, Procter & Gamble en Danone gaven alle vier aan de prijzen wereldwijd te hebben verhoogd om zo hun winsten op peil te houden.

'Perfect storm' voor levensmiddelenfabrikanten

De fabrikanten kampen momenteel met een zogeheten 'perfect storm': de voedselprijzen liggen op het hoogste niveau in tien jaar, grondstoffen als olie zijn door de enorme vraag en het beperkte aanbod in jaren niet zo duur geweest, wereldwijd liggen havens vol en zijn er amper containers te krijgen.

Oftewel: het produceren en vervoeren van levensmiddelen is flink duurder geworden. "De prijsverhogingen zijn heel breed, omdat de kostenverhogingen waar wij mee te maken krijgen ook heel breed zijn", zei Unilever-topman Alan Jope donderdag bij een toelichting op de kwartaalcijfers.

"Sojabonen, palmolie, thee, kokos, vanille: het is allemaal duurder geworden. Maar ook het plastic voor de verpakkingen en het transport van al onze producten wordt duurder", aldus Jope.

Consument zal prijsstijgingen voelen

De Unilever-topman verwacht dat het huidige klimaat van hoge grondstoffenprijzen en problemen in de transportketen nog wel even aanhoudt en verwacht dan ook dat het bedrijf de prijzen nog verder zal verhogen. "We verwachten vergelijkbare prijsverhogingen in de rest van het jaar en zeker in de eerste helft van 2022. Het zal tot ver in volgend jaar zijn voordat de prijsstijgingen afvlakken", zei Jope.

De vraag is nu of de consument iets van die prijsverhogingen zal merken in de supermarkt. Volgens Thijs Geijer, sectoreconoom bij ING, hangt dat af van de afspraken tussen supers en producenten. De inkoopprijzen van de A-merken liggen vast in contracten, die eerst moeten aflopen voordat er nieuwe afspraken gemaakt kunnen worden.

De Unilevers en Nestlés van deze wereld zullen dan met de hogere prijzen op de proppen komen bij de onderhandelingen over een nieuw contract, waardoor supermarkten meer gaan betalen voor de ingekochte producten. En die hogere kosten zullen consumenten hoogstwaarschijnlijk gaan voelen. "Dat is wel onze verwachting, ja", aldus Geijer.