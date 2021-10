Reisorganisatie Corendon boekt dit jaar weer winst, ondanks de nog altijd geldende reisbeperkingen. Dat bevestigt het bedrijf vrijdag na berichtgeving van De Telegraaf. Door onder meer weer naar 'oranje' gebieden te vliegen, wist de touroperator de verliezen achter zich te laten.

Corendon had de afgelopen tijd net als andere reisbedrijven zeer veel last van de coronapandemie en de bijbehorende reisrestricties. Het bedrijf dook daardoor voor tientallen miljoen euro's in het rood. Maar in het huidige boekjaar, dat eind deze maand eindigt, blijft er een brutowinst van naar verwachting 10 miljoen euro over. En dat is opmerkelijk, omdat veel branchegenoten nog altijd worstelen met de beperkingen.

Volgens Corendon-topman Steven van der Heijden komen de gunstige cijfers mede doordat het bedrijf weer reizen naar oranje gebieden aanbiedt. Voor deze gebieden geldt het advies om er alleen naartoe te reizen als het nodig is, maar desondanks vliegt de touroperator ernaartoe. Van der Heijden meldt in gesprek met De Telegraaf dat daar onder de vakantiegangers volop animo voor was.

De reizen brachten meer geld in het laatje. Ook gaf Corendon weinig uit aan marketing en ziet het een groeiende vraag naar vakanties. Daarnaast speelde de loonsteun (de NOW-regeling) een belangrijke rol bij het behalen van de winst.

Wel moest Corendon de afgelopen tijd de portemonnee trekken voor honderden reizigers die een coronabesmetting opliepen en daardoor langer op de vakantiebestemming moesten blijven. Per 1 november stopt Corendon met het vergoeden van die extra kosten. Vanaf dan moeten reizigers die een besmetting oplopen, de extra kosten zelf betalen. Hierbij geldt een uitzondering voor vakantiegangers die kunnen aantonen dat ze gevaccineerd zijn.