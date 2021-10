De harde wind die woensdagnacht over Nederland raasde, heeft naar schatting 2,5 tot 3 miljoen euro aan schade veroorzaakt, meldt het Verbond van Verzekeraars vrijdag aan NU.nl.

"De meeste schade is niet veroorzaakt door de plaatselijke minitornado's, maar door de wind. Daarom categoriseren we het niet als een storm", zegt een woordvoerder.

In vergelijking met andere schademomenten is 3 miljoen euro niet erg veel. De schade veroorzaakt door de storm Ciara in februari vorig jaar werd geraamd op zo'n 150 miljoen euro. Recenter zorgden de overstromingen in Limburg nog voor honderden miljoenen euro's aan schade.

Verzekeraars noemen het fenomeen van woensdagnacht dan ook geen storm, maar gewoon een harde wind. "De tornado's waren erg plaatselijk en hebben voor enkele tientallen mensen veel schade veroorzaakt. Maar de harde wind die over het land waaide, heeft landelijk de meeste schade veroorzaakt", zegt het Verbond van Verzekeraars.

De woordvoerder benadrukt wel dat het bedrag van 3 miljoen euro alleen de verzekerde schade betreft. Dat gaat over auto- en inboedelpolissen van particulieren of bedrijven. "Maar daarnaast zijn er nog de overheidseigendommen, die in de regel niet verzekerd zijn, en schade aan de natuur. Dus de daadwerkelijke schade kan hoger liggen."

Gemeente Barendrecht het hardst getroffen

Interpolis, de grootste verzekeraar van Nederland, meldt vrijdag dat het bedrijf 464 schademeldingen heeft binnengekregen sinds woensdagnacht, vooral voor schade aan huizen en auto's. De meeste meldingen gaan over takken die van bomen waaiden en schade veroorzaakten, omgewaaide schuttingen en dakpannen die van huizen vielen.

De tornado's hielden vooral huis in Zuid-Holland en met name in de gemeente Barendrecht. Een korte tornado veroorzaakte veel schade in die gemeente. Volgens de veiligheidsregio zijn vier mensen gewond geraakt, van wie er een naar het ziekenhuis is afgevoerd.

Op een flink aantal plaatsen in Nederland heeft het verkeer last gehad van de harde wind en regen. Vanwege de wind werd de rechterrijstrook van de A29 (Rotterdam-Bergen op Zoom) donderdag afgesloten. Vrijdag vaardigt het KNMI nog steeds code geel uit in het noordelijk kustgebied vanwege hevige windstoten.