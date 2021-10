Van alle nieuwe auto's die in het derde kwartaal zijn verkocht in de Europese Unie, rijdt 9,8 procent uitsluitend op stroom. Nog eens 29,8 procent is semi-elektrisch. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van de Europese automobielvereniging ACEA. De verkoop van benzine- en dieselauto's kelderde met tientallen procenten.

Als alle nieuwe elektrische en semi-elektrische auto's bij elkaar worden opgeteld, is dat verkoopaantal zelfs iets groter dan dat van auto's die uitsluitend op benzine rijden. Van de grote markten zijn vooral in Duitsland en Frankrijk veel auto's verkocht die geheel of deels op stroom rijden.

Tegenover de toegenomen populariteit van elektrisch rijden staat een forse daling van het aantal voertuigen op benzine en diesel. De verkoop van dieselauto's halveerde zelfs.

Nederland valt in Europa enigszins uit de toon. In ons land zijn afgelopen kwartaal juist minder elektrische auto's afgeleverd dan in het derde kwartaal van vorig jaar. Plug-inhybrides en gewone hybrides werden daarentegen populairder.

Van dieselvoertuigen zijn er in ons land minder dan vijftienhonderd verkocht. Alleen auto's op gas en auto's die worden aangedreven door andere vormen van schone energie, bijvoorbeeld waterstof, werden nóg minder vaak op kenteken gezet.