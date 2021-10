Energiebedrijf Vandebron verhoogt de prijzen voor mensen met een variabel contract al per 1 november vanwege de hoge gasprijzen.

Normaal gesproken passen energiebedrijven de tarieven op 1 januari en 1 juli aan, maar Vandebron zegt niet te kunnen wachten. "De situatie is zo bizar dat we anders moeten handelen. We moeten ook aan onze organisatie denken", meldt het bedrijf.

Vandebron is een relatief kleine energieleverancier in Nederland. Zo'n 200.000 mensen zijn er klant.

Meerdere klanten van de Essent-dochter reageren op sociale media verontwaardigd op de verhoging. Vandebron had op 1 oktober nog aangekondigd dat de tarieven pas op 1 januari gewijzigd zouden worden.

De energieleverancier verwijst echter naar zijn voorwaarden. Daarin staat dat bij uitzonderlijke omstandigheden ook op andere momenten prijswijzigingen mogen worden doorgevoerd.

Door de relatief beperkte voorraden zijn de gasprijzen hard gestegen. En doordat de meeste stroom in Nederland uit gasgestookte energiecentrales komt, beweegt de stroomprijs mee met de gasprijs. Daardoor heeft ook Vandebron, dat alleen groene stroom levert, last van de prijsstijgingen.