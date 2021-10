Nederlanders kochten in het afgelopen kwartaal voor 800 miljoen euro bij webwinkels van andere EU-landen. Dat bedrag is 17 procent hoger dan een jaar eerder. De omzet bij Nederlandse webwinkels groeide in diezelfde periode met 16,2 procent. We blijven dus nog veel online kopen, maar de groei is wel minder groot dan in de voorgaande kwartalen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Sinds de coronacrisis is losgebarsten en winkels meerdere keren zijn gesloten om besmettingen te voorkomen, zijn we veel meer online gaan kopen. In 2020 piekte de kwartaalgroei op ruim 38 procent en in de eerste drie maanden van 2021 gaven Nederlanders maar liefst 64 procent meer uit bij andere Europese webshops dan een jaar eerder. Bij Nederlandse webshops was er zelfs sprake van een groei van 85 procent, zegt het CBS.

De groei is nu een stuk beperkter. In het tweede kwartaal is de toename weer te vergelijken met die in de periode voor de coronacrisis. De bestedingen bij webwinkels van andere EU-landen stegen in het afgelopen kwartaal met 17 procent ten opzichte van een jaar eerder, terwijl de omzet bij Nederlandse webwinkels met 16,2 procent steeg. Bij Nederlandse webwinkels gaat het zowel om aankopen van Nederlandse als buitenlandse klanten.

Opvallend genoeg winnen de bedrijven die zowel een fysieke winkel als een internetwinkel hebben het meest. De zogenoemde multichannelers boekten 18 procent meer omzet, terwijl de pure webwinkels 15 procent meer verdienden. In het eerste kwartaal van 2021 lag de online omzet bij winkels met zowel een bakstenen als een online poot tweemaal zo hoog als een jaar eerder.