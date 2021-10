Het Europees Parlement (EP) stemde donderdag in met een resolutie die ertoe oproept meer maatregelen te nemen tegen belastingontduiking en witwassen van geld. Die kwam er naar aanleiding van de Pandora Papers. Het EP benadrukt dat politici die in de Pandora Papers worden genoemd, onder wie demissionair minister Wopke Hoekstra (Financiën), verantwoordelijk gehouden moeten worden voor hun daden.

De resolutie noemt naast Hoekstra, die tussen 2009 en 2017 een belang had in een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden, ook onder anderen de Tsjechische premier Andrej Babis, president Nicos Anastasiasdes van Cyprus en de voormalige Britse premier Tony Blair.

In de resolutie vraagt het EP de autoriteiten in de desbetreffende landen om "passende onderzoeken in te stellen naar illegale handelingen". "Deze politici moeten verantwoordelijk gehouden worden en het Parlement is er verontwaardigd over dat Europese toppolitici betrokken waren bij louche zaken zoals belastingontwijking", schrijft het EP in een persbericht.

Los daarvan wil het EP dat EU-landen grondig onderzoek naar iedere inwoner die genoemd wordt in de rapporten over belastingontduiking en dat de Europese Commissie en lidstaten beter speuren naar mensen die baat hebben bij brievenbusfirma's.

Ook moet de huidige zwarte lijst met belastingparadijzen uitgebreid worden. "De Britse Maagdeneilanden staan er bijvoorbeeld niet op, terwijl twee derde van de lege vennootschappen in de Pandora Papers daar gevestigd is", klinkt het.

Begin deze maand lekten de zogenoemde Pandora Papers uit. In die gelekte documenten werd de verborgen rijkdom van heel wat wereldleiders, politici en miljardairs blootgelegd. Op de lijst stonden zo'n 35 huidige en voormalige wereldleiders.