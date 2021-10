De koers van de Turkse lira ten opzichte van de euro staat donderdag op het laagste punt ooit. De waarde van de munt zakte gedurende de dag met enkele procenten naar 0,0911 euro. De koersval volgt op een nieuwe renteverlaging van de Turkse centrale bank.

Door de almaar stijgende prijzen in Turkije lag een verlaging volgens analisten niet voor de hand. Toch is het rentetarief van 18 naar 16 procent gegaan.

De situatie in Turkije wordt bemoeilijkt door de onorthodoxe economische opvattingen van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Volgens hem zorgen de hoge rentetarieven ervoor dat de inflatie oploopt. Dit is in strijd met de visie van veel economen, die een verhoging van de rente juist zien als een manier om inflatie tegen te gaan.

De koers van de lira daalt al jaren. Zo was de munt vijf jaar geleden nog bijna 30 eurocent waard. Daar was twee jaar geleden nog iets meer dan de helft van over. Sinds half september is de munt nog eens 10 procent van zijn waarde kwijtgeraakt.

Erdogan heeft zich al meerdere malen openlijk bemoeid met de gang van zaken bij de Turkse centrale bank. Eerder deze maand ontsloeg hij drie bestuurders bij de toezichthouder en benoemde hij twee nieuwe.

In de afgelopen 2,5 jaar nam de president ook al afscheid van drie bankgouverneurs. De steun voor Sahap Kavcioglu, de huidige voorzitter van de centrale bank, leek in de afgelopen tijd ook af te nemen.