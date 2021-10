Dolfijnenpark Dolfinarium moet zijn reclameslogan "Ontdek, Beleef en Bescherm" aanpassen. Dat heeft de Reclame Code Commissie (RCC) bepaald na een klacht van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals.

Volgens de commissie is het woord bescherm in de slogan misleidend. De RCC vindt dat het park de suggestie wekt dat bezoekers dieren beschermen door een kaartje te kopen, terwijl daar geen bewijs voor is.

Karen Soeters van House of Animals zegt tevreden te zijn met de uitspraak. Het dierenpark kan volgens haar nooit voorzien in de natuurlijke behoeften van dolfijnen, omdat de zoogdieren in de vrije natuur grote afstanden afleggen. Ook van bescherming is geen sprake.

Het Dolfinarium laat aan de NOS weten in beroep te gaan. Volgens het park slaat het woord bescherm niet op het letterlijk beschermen van dolfijnen, maar op het feit dat mensen in het park warm worden gemaakt voor behoud van de natuur. Daardoor zouden de bezoekers de noodzaak voelen om deze te beschermen.