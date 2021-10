De Italiaanse verplichting om op de werkplek een coronapas te hebben, heeft tot een grote stijging van het aantal ziekmeldingen geleid. Op de dag dat de verplichting inging, vrijdag 15 oktober, meldden meer dan 94.000 werknemers zich ziek. Dat is bijna 30 procent meer dan een week eerder. De maandag erna waren ruim 192.000 werknemers ziek en dat was 16 procent meer dan de voorafgaande maandag.

De verplichting heeft ook geleid tot een grote stijging van het aantal coronatests. In de eerste drie dagen van deze week werden er in totaal 2,3 miljoen uitgevoerd.

De Italiaanse maatregel behoort tot de strengste maatregelen in Europa. Mensen die zonder pas aan het werk gaan, riskeren naar huis gestuurd te worden en geen loon meer te ontvangen. Werkgevers worden beboet als ze mensen zonder pas aan het werk houden.

In heel het land is tegen de coronapas gedemonstreerd, onder meer in een aantal cruciale havens. Triëst lijkt het verzamelcentrum van de betogers te zijn geworden. Er zijn ook betogingen in die stad aangekondigd voor vrijdag en zaterdag.

De politie verwacht volgens plaatselijke media zeker twintigduizend demonstranten in de stad. Landbouwminister Stefano Patuanelli gaat zaterdag in Triëst in gesprek met tegenstanders van de coronapas.