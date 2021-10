Netbeheerder Liander gaat het elektriciteitsnet in Friesland en in de Noordoostpolder fors uitbreiden. Op sommige plekken is daar de maximale capaciteit bereikt. Liander investeert daarom de komende jaren zo'n 250 miljoen euro in het aanleggen van stroomkabels en het vervangen of plaatsen van ongeveer driehonderd transformatorhuisjes. De werkzaamheden moeten over vier jaar klaar zijn.

Onlangs meldde de netbeheerder dat op meerdere plekken in zijn elektriciteitsnet de maximale capaciteit is bereikt. Daardoor zijn nieuwe knelpunten in onder meer Leeuwarden en Heerenveen ontstaan. Hierdoor kunnen zowel particulieren als bedrijven geen nieuwe aansluiting krijgen voor het terugleveren van stroom of het ontvangen van meer vermogen.

Door de uitbreidingen kunnen bedrijven en grote producenten van duurzame energie die op de wachtlijst staan weer aangesloten worden. Consumenten die bijvoorbeeld zonnepanelen hebben en tegen de grenzen van het overvolle net aanlopen, moeten nog even geduld hebben.

Dit komt doordat consumenten zijn aangesloten op het laagspanningsnet, terwijl veel bedrijven zijn aangesloten op het middenspanningsnet. De nieuwe uitbreidingen zijn alleen voor het middenspanningsnet, het laagspanningsnet volgt later.