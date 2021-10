Het Maestro-logo dat nu nog op miljoenen betaalpassen staat, verdwijnt de komende jaren uit de portemonnee. In plaats daarvan komt een nieuw systeem.

Moederbedrijf Mastercard heeft besloten om te stoppen met de Maestro-betaalstandaard, omdat die minder goed geschikt is voor online betalingen. Ook in het buitenland lopen gebruikers tegen beperkingen aan.

Maestro is in Nederland de meest gebruikte standaard voor betalingen. Het is bekend van het logo waarin een blauwe en rode cirkel in elkaar overlopen. De betaalstandaard is dertig jaar geleden gestart en was toen bedoeld voor het afrekenen in reguliere winkels. Van internet had toen nog niemand gehoord.

Het is nu tijd voor een vervanger, vindt Mastercard, dat daarom met Debit Mastercard komt. Dit systeem is beter geschikt voor online betalingen en voor betalingen in het buitenland. Vanaf 1 juli 2023 krijgen de eerste Nederlanders passen met het nieuwe betaalsysteem. Vijf jaar later moeten alle passen met het Maestro-logo vervangen zijn.

Om te zorgen dat consumenten vanaf medio 2023 meteen met hun nieuwe passen kunnen betalen, krijgen de betaalautomaten van winkeliers een software-update. Als alles volgens planning verloopt, zijn de automaten van de meeste winkels eind volgend jaar gereed voor de nieuwe passen.

Pashouders hoeven niets te doen. Zij krijgen een nieuwe pas automatisch opgestuurd. Tot dat moment blijven de oude passen met Maestro-logo gewoon werken. Betaalvereniging Nederland adviseert mensen om, zodra ze nieuwe pas hebben ontvangen, de oude pas bij de betaalchip door te knippen en deze vervolgens weg te gooien.

"Een bank zal nooit vragen om je betaalpas op te sturen en je hoeft ook niet zelf te vragen om een nieuwe pas. Mocht je daarover mailtjes ontvangen, dan zijn het oplichters", aldus een woordvoerder.