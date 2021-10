Unilever heeft zijn theedivisie, met bekende merken als Lipton en Pukka, verzelfstandigd. Deze merken zijn samen met een aantal hier minder bekende namen ondergebracht in het nieuwe bedrijf ekaterra. Het Brits-Nederlandse concern maakte medio 2020 bekend afscheid te nemen van de warme thee.

De ijsthee, waarvan Lipton ook een bekende merknaam is, blijft wel onderdeel van Unilever. Begin 2020 liet Unilever voor het eerst doorschemeren afscheid te willen nemen van de theebusiness.

Dat werd ingegeven doordat Unilever vooral sterk is in zwarte thee en mensen steeds meer groene, vruchten- en kruidenthee drinken. Met de merken Lipton en Pukka was Unilever wel wereldmarktleider.

Unilever is sinds 1972 eigenaar van Lipton. Pukka werd in 2017 aan de portfolio toegevoegd. Het is nu de bedoeling dat ekaterra, het nieuwe theebedrijf, verkocht wordt, naar de beurs gaat of bijvoorbeeld als joint venture samen met een ander bedrijf doorgaat.

Unilever maakte donderdag bij de resultaten over het derde kwartaal bekend dat de verzelfstandiging van de theedivisie op 1 oktober is voltooid.