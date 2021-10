De concentratie ultrafijnstof in de buitenlucht op Schiphol is gemiddeld 100.000 tot 120.000 deeltjes per kubieke centimeter, zo blijkt uit onderzoek dat TNO op verzoek van de luchthaven uitvoerde. Schiphol wil de hoeveelheid ultrafijnstof op en om het vliegveld verder omlaagbrengen en het onderzoek moet daar als basis voor dienen.

Om het getal in context te plaatsen: volgens Schiphol zijn aan een drukke weg in het centrum van Rotterdam gemiddelden gemeten van maximaal 100.000 deeltjes per kubieke centimeter. "In Europese steden zijn nabij wegen jaargemiddelde concentraties tussen de 10.000 en 80.000 deeltjes per kubieke centimeter gemeten."

De metingen op de luchthaven zijn vooral overdag gedaan. "Concentraties zijn daardoor niet te vergelijken met jaargemiddelde waarden op andere vliegvelden of in steden", tekent Schiphol erbij aan. "Bovendien zijn er verschillen in meetmethodes en -apparatuur."

De luchthaven onderzoekt samen met andere partijen uit de sector wat voor extra maatregelen er kunnen worden genomen om de hoeveelheid ultrafijnstof in de lucht te verminderen. Zo wordt gekeken of er vanaf 2030 alleen nog "duurzaam getaxied" kan worden. Dat wil zeggen dat vliegtuigen de motoren uitlaten bij het taxiën.