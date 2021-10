Bijna de helft van de Nederlanders (48 procent) vindt dat de prijzen afgelopen jaar sterk zijn gestegen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag. Het CBS meet dit sinds 2017 en niet eerder vonden zoveel consumenten dat de prijzen stevig oplopen.

Eveneens zo goed als de helft van de consumenten (49 procent) denkt dat de prijzen het komende jaar nog verder zullen oplopen dan nu al het geval is. "In september bedroeg dit percentage nog 35 procent."

Consumenten zien het wat betreft de economie nu dan ook allemaal wat somberder in. "Het consumentenvertrouwen ligt deze maand onder het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar", aldus het CBS.

Het CBS duidt het consumentenvertrouwen met een cijfer en dat komt deze maand uit op -10. "Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit (36). Het dieptepunt was in maart 2013 (-41)."