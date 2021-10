Tesla, bekend van de elektrische auto's, heeft in het voorbije kwartaal een recordwinst geboekt. Het Amerikaanse concern leverde ondanks de wereldwijde chipstekorten nog nooit zoveel voertuigen af als in de maanden juli, augustus en september. Het nettoresultaat viel mede daardoor bijna vijf keer hoger uit dan in dezelfde periode vorig jaar.

De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met 58 procent tot ruim 12 miljard dollar (10,3 miljard euro). Daarop boekte het bedrijf een nettowinst van 1,6 miljard dollar, tegenover 331 miljoen dollar een jaar eerder.

Helemaal probleemloos kwam Tesla niet door het kwartaal waarin veel branchegenoten de productie moesten terugschroeven wegens tekorten aan onderdelen. "Verschillende uitdagingen, waaronder chipstekorten, opstoppingen in havens en stroomstoringen hebben ons vermogen om op volle snelheid te produceren belemmerd", schrijft het bedrijf aan zijn aandeelhouders.

Tesla produceert zijn elektrische auto's onder andere in Sjanghai. Daar maakt het bedrijf vooral gebruik van Chinese onderdelen, waardoor de winstmarges daar hoger zijn. Juist op die locatie wist het bedrijf van topman Elon Musk de productie op te voeren.

Niet alleen de verkoop van auto's draagt bij aan de goede resultaten. Omdat Tesla auto's maakt die geen CO2 uitstoten, krijgt het bedrijf gratis emissierechten die het kan verkopen aan fabrikanten van auto's die wel op fossiele brandstoffen rijden. Dit leverde de fabrikant in het afgelopen kwartaal 279 miljoen dollar op, wat 30 procent minder is dan een jaar eerder.