In de aanloop naar Sinterklaas kopen we naar verwachting weer iets meer kruidnoten dan vorig jaar. De kleine koekjes, in de volksmond vaak pepernoten genoemd, zullen sowieso duurder zijn. Want dit jaar haalt de prijzige chocoladevariant waarschijnlijk voor het eerst de traditionele kruidnoot in en dat resulteert in een fors hogere omzet. Dat zegt directeur Oscar de Lange van marktleider Van Delft in gesprek met NU.nl.

Vorig jaar werden intochten en sinterklaasfeesten als gevolg van de coronapandemie massaal geannuleerd. Dat raakte ook de kruidnoot. "Er werd minder strooigoed gekocht", zegt De Lange. Dat was vooral te zien aan de verkoop in de groothandel. De omzet in de supermarkten, warenhuizen en drogisterijen pluste wel iets.

De totale omzet, dus die van alle merken samen, kwam uit op zo'n 36 miljoen euro, tegenover 35 miljoen euro in het jaar ervoor. "De omzet is vooral hoger doordat er steeds meer chocoladekruidnoten worden verkocht en die zijn twee keer zo duur", zegt de eigenaar van Van Delft. "Dit jaar worden voor het eerst zelfs meer chocoladepepernoten verkocht dan de naturelle variant."

Daardoor zal de omzet fors toenemen, zo is de verwachting. "Het pepernotenrecord wordt zeker te weten gebroken." Dat geldt naar alle waarschijnlijkheid niet alleen voor de bedragen die erin omgaan. In kilo's werden vorig jaar juist minder kruidnoten verkocht, maar dat ziet er voor dit jaar ook weer goed uit. "Het seizoen loopt traditioneel van 1 september tot rond 5 december. Sinterklaas valt dit jaar in het weekend, dus het seizoen zal dan wel abrupt eindigen", verwacht De Lange. Van Delft claimt van elke tien kruidnoten er zeven zelf te leveren.

'Iedereen wil een pepernootje meepikken'

Het bedrijf stelt nog altijd marktleider te zijn, ook al komen er steeds meer aanbieders op de markt. "Ook wereldspelers willen in het seizoen een pepernootje meepikken", zegt De Lange daarover. Ook zie je her en der speciaalzaken. Van Delft heeft er tegenwoordig zo'n twintig in de Nederlandse winkelstraten.

"Die blijven voortaan ook het hele jaar open. Natuurlijk verkopen we in de rest van het jaar veel minder dan in deze periode. Maar ook voor andere dagen, zoals Kerst of Moederdag, worden wel kruidnoten gekocht."

Vegan kruidnoten en 'gezonde' varianten zijn er ook. "Maar pepernoten zijn toch vooral om van te genieten. En je kunt er ook gewoon minder van eten, daarom hebben we ze ook zo klein gemaakt. In aantal is het daardoor het meest gegeten koekje van Nederland."