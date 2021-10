De koers van de bitcoin heeft woensdag met een waarde van 66.084 dollar (56.744 euro) de hoogste stand ooit bereikt. Het was voor het eerst dat de munt de grens van 65.000 dollar doorbrak. Het vorige record werd met 64.870 dollar ruim zes maanden geleden genoteerd.

Blijf op de hoogte van het nieuws rond de bitcoin Volgen Krijg een melding bij belangrijke ontwikkelingen

De koers van de bitcoin zit de laatste tijd weer in de lift, na een flinke dreun in het voorjaar. Toen kelderde de waarde van de digitale munt in enkele maanden van een recordstand van meer dan 64.000 dollar naar een waarde van beneden de 30.000 dollar, een daling van meer dan 50 procent.

Sinds drie maanden krabbelt de koers weer op. De laatste dagen stijgt de waarde van de grootste cryptomunt ter wereld doordat de Amerikaanse autoriteiten toestemming hebben gegeven voor de handel in ETF's (exchange-traded funds) voor bitcoins.

Hierdoor kunnen beleggers handelen in een beursgenoteerd investeringsfonds dat de koers van de belangrijkste cryptomunt volgt. Zo kunnen de investeerders profiteren van waardestijgingen van de bitcoin zonder zelf de digitale valuta te hoeven kopen.