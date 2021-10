In nieuwe gasvelden bij Tytsjerksteradiel mag niet worden geboord naar gas. De gaswinning in velden die al in gebruik zijn genomen, mag de komende jaren wel doorgaan. Dat heeft demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Stef Blok woensdag bekendgemaakt.

Gasproducent Vermilion wilde in acht nieuwe delen van gasvelden in de omgeving van Tytsjerksteradiel boren en vroeg het ministerie om toestemming. Dat zorgde voor veel verzet in de omgeving. Blok maakt nu bekend dat hij de producent geen toestemming geeft om die nieuwe delen in gebruik te nemen.

De bewindsman heeft ook besloten dat het boren in de velden die al in gebruik zijn tot het einde van dit decennium mag doorgaan. Dat is wel op voorwaarde dat de bodembeweging niet erger wordt dan verwacht.

Volgens Blok zijn er in dit geval minder risico's dan bij de gaswinning in Groningen. Daar hebben omwonenden al jaren last van schade aan hun huizen. In de omgeving van Tytsjerksteradiel gaat het echter om kleinere velden, waarbij de kans op schade volgens de minister veel kleiner is.

Nederland wil het gebruik van aardgas de komende jaren sterk terugdringen. Toch is er voorlopig nog gas nodig voor bijvoorbeeld huishoudens. Daarbij wil Nederland voorkomen dat het veel gas moet importeren, omdat dit voor meer uitstoot van schadelijke stoffen zou zorgen dan bij een keuze voor Nederlands gas.