Het was een slecht derde kwartaal voor de bierverkoop in ons land. In de maanden juli, augustus en september werd in de supermarkt en de kroeg 10 procent minder bier verkocht dan in dezelfde periode in 2019, voor corona. Maar ook vergeleken met vorig jaar ging er minder bier over de toonbank, blijkt donderdag uit cijfers van Nederlandse Brouwers.

Vooral de zomermaanden juli en augustus waren slechte maanden voor de bierbrouwers. "Ondanks de eerste versoepelingen voor de horeca", aldus de brancheorganisatie. In september ging het iets beter, maar toch kwam de bierverkoop over de hele linie in het derde kwartaal nog bijna 6 procent lager uit dan een jaar eerder.

In de horeca werd dit jaar wel meer bier getapt dan in dezelfde periode vorig jaar. "Vergeleken met vorig jaar is er sprake van een fors herstel, maar nog altijd liggen de volumes een heel stuk onder die van vóór de pandemie", zegt Lucie Wigboldus, directeur van Nederlandse Brouwers. "We hopen dan ook dat bij de volgende ronde van versoepelingen de verplichte sluitingstijd om middernacht eraf gaat."

Uit de cijfers over het derde kwartaal blijkt ook dat we thuis veel minder biertjes hebben gedronken. "Die consumptie daalde met ruim 12 procent vergeleken met vorig jaar", meldt de organisatie.

Biertje 5 procent duurder door nieuw accijnssysteem

De biersector maakt zich ook zorgen over de toekomst, als een biertje duurder dreigt te worden door een voorgestelde wijziging van het accijnssysteem. Daardoor wordt een biertje gemiddeld 5 procent duurder, heeft de sector becijferd. "Voor sommige bieren zal dat nog veel meer zijn." Volgens de sector zet de overheid in op een te hoog nieuw accijnstarief.

"Er wordt gezegd dat door de wijziging - waarbij de accijns voortaan aan de hand van het alcoholpercentage in plaats van het suikergehalte wordt berekend - neutraal uitvalt. Maar dat is niet zo", zeggen de brouwers. Behalve dit al ingediende wetsvoorstel is de sector ook beducht voor verhogingen van belastingen die nog in het vat kunnen zitten.

Een eerdere lobby van de ambachtelijke brouwers tegen het afschaffen van een lager tarief voor hun bier lijkt succesvol. Daaruit put de brancheorganisatie hoop dat het verhoogde tarief voor al het andere bier ook nog aangepast kan worden.