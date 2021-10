De prijzen van grondstoffen en bouwmaterialen zijn in september in Duitsland met 14,2 procent opgelopen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat meldt het federale bureau voor de statistiek Destatis woensdag. Volgens het bureau is dat de sterkte stijging op jaarbasis voor producenten sinds de oliecrisis van 1974.

In 1974 liepen de prijzen in oktober met 14,5 procent op vergeleken met een jaar eerder. Ook anno 2021 heeft de Duitse industrie vooral last van de gestegen energieprijs, die in september 32,6 procent hoger uitviel. De 58,9 procent hogere gasprijs was daar de belangrijkste oorzaak van. Daarnaast moet vanwege de sterk herstellende wereldwijde vraag meer betaald worden voor halffabricaten als hout en metalen.

De prijsstijgingen op jaarbasis zijn bovendien in een stroomversnelling geraakt. Moest er in juli nog 10,4 procent meer voor grondstoffen en bouwmaterialen worden betaald, in augustus lagen de prijzen al 12 procent hoger.