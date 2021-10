Als we een koude winter krijgen, dan profiteert de overheid alsnog van een hogere opbrengst van de energiebelasting. Door voor een eenmalige korting op de energierekening te kiezen, wat een belastingkorting wordt genoemd, wordt de belastingopbrengst op gas op zich ongemoeid gelaten. Die belastingen zijn de afgelopen jaren stilaan zo goed als verdubbeld, zegt Ben Woldring van energievergelijkingssite Gaslicht.com in gesprek met NU.nl.

Het demissionaire kabinet heeft ervoor gekozen iedereen in Nederland tegemoet te komen door een eenmalige korting op de energiebelasting te geven. "Het belastingtarief op gas is niet aangepast", zegt Woldring. "Maar niks doen aan het totaal was nog erger geweest." De belasting op stroom is wel flink verlaagd, vooralsnog voor een periode van een jaar.

Volg dit onderwerp Volgen Dan krijg je een melding bij nieuws over de gasmarkt

In de afgelopen tien jaar is de totale belasting op onze energierekeningen fors verhoogd, zo blijkt uit de gegevens van Gaslicht.com. In 2011 waren we nog 380 euro kwijt aan een verbruik van 3.500 kilowattuur aan stroom en 1.500 kubieke meter gas. Vorig jaar was dat opgelopen tot 755 euro. "De basisprijs van gas en stroom was zo laag dat we de stille belastingverhogingen nauwelijks merkten."

Met name gas is de afgelopen jaren flink duurder gemaakt, voordat het ook daadwerkelijk duurder werd. In de gasbelasting is onder andere een duurzaamheidsheffing opgenomen, die in een paar jaar tijd is vervijfvoudigd. De energiebelasting op gas is in vijf jaar bijna verdubbeld. "Doordat de gasprijs nu zo veel hoger is, is ook de hoge belasting voelbaar geworden."

Doordat het kabinet er nu voor kiest aan de 'heffingskortingsknop' te draaien in plaats van daadwerkelijk de tarieven bij te stellen, is nadrukkelijk gekozen voor een tijdelijke oplossing voor de energiekosten. "Daarbij hebben vooral de mensen voordeel die een laag gasverbruik hebben. Die profiteren bovengemiddeld."

Onder de streep krijgen zij namelijk hetzelfde terug aan korting als iemand die veel verbruikt. Die groep kan alleen maar hopen op een zachte winter.