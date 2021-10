ING zet 180 miljoen euro opzij om een groep klanten te compenseren die jarenlang een te hoge rente heeft betaald. Het gaat om rentes op doorlopend krediet, gespreid betalen op de creditcard of rood staan. Volgens de bank gaat het om zo'n 10 procent van de contracten.

Met deze stap reageert ING op een aantal uitspraken van het financiële klachteninstituut Kifid over soortgelijke producten bij andere banken. Klanten kunnen in december meer informatie van ING verwachten.

De regeling is bedoeld voor klanten die bij ING bijvoorbeeld een consumptief krediet met een variabele rente hebben afgesloten. Deze rente kan per periode anders zijn en moet met de marktrentes meebewegen. Als deze marktrentes omlaaggaan, zou dat ook moeten gebeuren met de rente op het consumptief krediet. Maar dat gebeurde in veel gevallen slechts zeer beperkt. Daardoor betaalden klanten geruime tijd te veel rente op hun krediet.

Volgens ING heeft de Consumentenbond positief gereageerd op het compensatievoorstel. De organisatie zou ook bereid zijn om met de bank in gesprek te gaan over de precieze uitvoering en details van de regeling, die naar verwachting voor eind 2022 afgerond zal zijn.

Het Kifid, waar consumenten naartoe kunnen als ze een geschil met bijvoorbeeld een bank hebben, oordeelde eerder al dat onder meer ABN AMRO en Rabobank hun klanten moeten compenseren.